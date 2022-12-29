Парламент Абхазии ратифицировал соглашение о двойном гражданстве с Россией

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Парламент Абхазии ратифицировал соглашение с Россией об урегулировании вопросов двойного гражданства, которое, в том числе, включает положение об упрощенном порядке получения российского гражданства гражданами Абхазии.

Соглашение в сентябре подписали министры иностранных дел России и Абхазии Сергей Лавров и Инал Ардзинба.

"Соглашение направлено на регулирование правового статуса лиц, являющихся гражданами Абхазии и России, а также включает в себя положения об упрощенном порядке получения гражданства РФ гражданами Абхазии", - говорится в пояснительной записке к документу.

Соглашение также регулирует вопросы социального обеспечения, образования, медицинского обслуживания, прохождения обязательной военной службы лицами, состоящими в гражданстве Абхазии и Российской Федерации. Лицо, состоящее в гражданстве обеих стран, пользуется правами на социальное обеспечение, образование, медицинское обслуживание в соответствии с законодательством той стороны, на территории которой постоянно проживает.

Кроме того, лица, состоящие в гражданстве обеих стран, проходят военную службу в той стране, на территории которой они постоянно проживают на момент призыва. В документе уточняется, что "прохождение лицом обязательной военной службы на территории одного государства освобождает от призыва на военную службу на территории другого государства".

В соглашении закреплено право лиц с гражданством обеих стран, пользоваться защитой и покровительством любой из стран по их выбору на территориях третьих государств.

Соглашение действует в течение пяти лет и автоматически продлевается на последующие пятилетние периоды, если ни одна из сторон не уведомит в письменной форме по дипломатическим каналам другую сторону о своем намерении прекратить его действие за шесть месяцев до истечения очередного периода.