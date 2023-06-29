Песков не стал комментировать ситуацию вокруг генерала Суровикина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков воздержался от ответа на вопрос, что в настоящий момент происходит с генералом Сергеем Суровикиным, и посоветовал обратиться по этому поводу в Минобороны.

"Нет, к сожалению, нет. Я рекомендую вам обращаться в министерство обороны, это - прерогатива министерства", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, может ли он прокомментировать информацию о том, что Суровикин отправлен в отставку.

У Пескова также поинтересовались, продолжает ли президент Владимир Путин доверять Суровикину.

"Здесь речь идет о том, что он верховный главнокомандующий, и он работает с министром обороны, с начальником Генштаба. Что касается уже структурных подразделений внутри министерства, это я прошу вас обращаться к министерству", - отреагировал представитель Кремля.

На уточняющий вопрос, где сейчас находится генерал Суровикин и подтверждаются ли сведения о его аресте, Песков сказал: "Здесь мне нечего добавить к тому, что я уже сказал по этой теме".

Журналисты также попросили Пескова прокомментировать, считает ли Кремль необходимым снимать с должностей силовиков, которые общались с Пригожиным, имели с ним какие-то связи. На это Песков сказал: "Это абсолютно не моя прерогатива этот вопрос. По этой теме мне больше нечего сказать".