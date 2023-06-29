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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

В Кремле уверены в поддержке спецоперации на Украине большинством россиян

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Подавляющее большинство россиян поддерживают специальную военную операцию и стоящие перед ней цели, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На просьбу журналистов прокомментировать данные одного из соцопросов, согласно которым число россиян-сторонников спецоперации сравнялось с теми, кто выступает за переговорный процесс, представитель Кремля ответил: "Те данные, которыми располагаем мы, они другие, они все-таки показывают абсолютную преобладающую поддержку спецоперации, доминирующую абсолютно поддержку президента".

Он отметил при этом: "Там все понятно, понятны методологии – это, собственно, столпы нашей социологии дают".

Касаясь соцопроса, о котором спросили журналисты, Песков пояснил, что не может комментировать, поскольку не знает деталей соцопроса.

"Я не знаю выборку, каким методом велся опрос и где", - добавил пресс-секретарь главы государства.

На уточняющий вопрос, каковы приоритеты руководства страны и остается ли в повестке переговорный процесс для урегулирования конфликта, представитель Кремля ответил: "Для России главное – это достижение тех целей, которые стоят перед нами, которые были поставлены и сформулированы президентом – эти цели будут достигнуты".

"Есть определенные усилия по тому, чтобы вывести процент достижения этих целей в политико-дипломатическое русло, но, к сожалению, пока еще для этого предпосылок нет, поэтому специальная военная операция продолжается", - добавил Песков.

Дмитрий Песков
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