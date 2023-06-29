В РФ запретили наличные расчеты за покупку металлолома у граждан с 1 октября

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в четверг приняла в новой редакции отклоненный ранее Советом Федерации (СФ) закон, который вводит запрет на расчеты в наличной форме за покупку у физических лиц лома и отходов цветных и черных металлов. Ранее предполагалось, что закон заработает с 1 июля 2024 года, в новой редакции ограничения вводятся с 1 октября 2023 года.

Документ (№1126562-7) в марте 2021 года в Госдуму внесла группа депутатов. Закон был принят Госдумой 12 апреля и отклонен Советом Федерации 24 мая.

В первоначальной версии принятого закона предполагалось, что полный запрет на расчеты в наличной форме за покупку у физических лиц металлолома вводится с 1 июля 2024 года, до этого времени предусматривался переходный период, в течение которого обязательство безналичных расчетов действовало при покупке лома цветных металлов на сумму выше 120 тысяч рублей, черных металлов – свыше 10 тысяч рублей.

Комитет СФ по экономической политике документ поддержал, против выступили комитет по законодательству, по бюджету и по аграрно-продовольственной политике. В своих заключениях комитеты указывали на то, что согласно Гражданскому кодексу расчеты с участием граждан, не связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут производиться наличными деньгами без ограничения суммы.

В итоге в принятом в четверг законе был убран "переходный период", в течение которого вводились ограничения по сумме, а срок перехода на полностью безналичные расчеты установлен с 1 октября 2023 года.

Необходимость принятия законопроекта авторы обосновывали тем, что участники отрасли сбора и переработки лома исторически снимают значительные объёмы наличных денежных средств с банковских счетов для расчетов с продавцами лома. "При этом неконтролируемый вывод наличных денежных средств стимулирует развитие теневых схем и вызывает повышенное внимание и недоверие со стороны контролирующих органов, что негативно отражается на добросовестных участниках", - пояснял ранее один из авторов документа, депутат Андрей Луговой.

"Привычный подход не позволяет подтвердить целевое распределение снятых юридическими лицами наличных денежных средств, обоснованность объёмов выплат как с точки зрения рыночной стоимости лома, так и с точки зрения идентификации конечных получателей денежных средств - продавцов лома. С момента снятия со счёта юридического лица дальнейшее движение денежных средств невозможно проследить на уровне банковской системы, в связи с чем отрасль отнесена банковским сектором к рисковым направлениям, что ведёт к удорожанию банковского обслуживания, закрытию расчётных счетов компаний", - отмечал депутат.

По его мнению, применение безналичной формы оплаты минимизирует вышеуказанные риски, а информация о расчетах в отрасли станет прозрачной как для кредитных организаций, так и для Федеральной налоговой службы (ФНС).