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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Движение пассажирских поездов на Павелецком направлении МЖД восстановлено

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги восстановлено, сообщило ОАО "РЖД".

МоскваДвижение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагоновДвижение поездов на станции Бирюлево-Товарная приостановлено из-за схода грузовых вагоновЧитать подробнее

"Движение пассажирских и пригородных поездов, включая "Аэроэкспрессы", восстановлено в обоих направлениях", - пояснили журналистам в компании.

Между тем в телеграм-канале "Аэроэкспресса" говорится, что движение поездов в аэропорт Домодедово и обратно будет возобновлено с 16:00.

В столичном департаменте транспорта сообщали, что для пассажиров Павелецкого направления Московской железной дороги организованы бесплатные компенсационные маршруты, а также увеличено число автобусов на маршруте м97, сообщила в четверг пресс-служба столичного департамента транспорта.

В сообщении департамента говорилось, что движение поездов на Павелецком направлении Московской железной дороги планируется ввести в соответствие с графиком в течение 90 минут.

Ранее сообщалось, что движение поездов на станции Бирюлево-Товарная в Москве было приостановлено из-за схода в 13:07 шести грузовых вагонов с цементом. РЖД предупреждали о задержках поездов Павелецкого направления и "Аэроэкспрессов" в аэропорт "Домодедово" на фоне сложившейся ситуации.

Пострадавших нет. Угрозы экологии нет. Причины произошедшего устанавливаются.

На место были направлены два восстановительных поезда со станций Люблино и Лосиноостровская. Для координации работы по ликвидации последствий схода в РЖД создан оперативный штаб.

РЖД Аэроэкспресс Домодедово
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