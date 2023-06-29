Сайт Госдумы будет информировать о числе не подавших декларации депутатов

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Госдума приняла проект постановления, который предусматривает опубликование данных о количестве депутатов, которые не подали вовремя декларации о доходах и расходах.

Согласно проекту, на официальном сайте Госдумы в разделе "Противодействие коррупции" будет размещаться информация о количестве депутатов Думы, не исполнивших до 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, обязанность представить в комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и имуществе, сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и детей.

Такая информация должна размещаться в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, расходах, об имуществе, говорится в проекте постановления.

По мотивированному решению комиссии может быть установлен иной срок размещения указанной информации.

На официальном сайте Госдумы будет также размещаться информация о количестве депутатов нижней палаты парламента, представивших заведомо недостоверные или неполные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, предусматривает документ.

В конце 2022 года президент РФ подписал указ, согласно которому в период проведения специальной военной операции и впредь до издания соответствующих нормативных правовых актов РФ размещение на официальных сайтах органов и организаций сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и предоставление таких сведений общероссийским СМИ для опубликования не осуществляется.

Между тем ряд парламентариев, в частности, спикер Госдумы Вячеслав Володин опубликовали сведения из своих деклараций.