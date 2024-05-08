Источники сообщили о решении отменить авиасалон МАКС-2024

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Проведение Международного авиационно-космического салона (МАКС), ожидавшееся летом этого года в подмосковном Жуковском, отменено, сообщили "Интерфаксу" три источника в авиаотрасли.

Причину отмены собеседники агентства не уточнили, новую предполагаемую дату проведения салона они также не назвали.

Решение об отмене принципиально принято, но пока не формализовано, уточнил один из них.

Первоначально МАКС должны были провести в 2023 году (с 25 по 30 июля), но весной источники "Интерфакса" сообщили, что авиасалон переносится на 2024 год. Ряд СМИ со ссылкой на свои источники уточняли, что решение было принято из соображений безопасности. Компания-устроитель АО "Авиасалон" позднее подтвердила перенос мероприятия на 2024 год, уточнив, что МАКС состоится и в 2025 году.

МАКС проводится раз в два года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова в Жуковском. Организаторами являются Минпромторг и госкорпорация "Ростех", компания-устроитель - АО "Авиасалон". Впервые МАКС состоялся в 1993 году.