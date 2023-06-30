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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

МИД РФ выразил протест Польше в связи с задержанием российского хоккеиста

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Москва выразила протест польской стороне в связи с задержанием в Варшаве российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, заявили в пятницу в МИД РФ.

"Посольство России в Варшаве выясняет обстоятельства происшествия", - сообщила журналистам официальный представитель ведомства Мария Захарова.

Она добавила, что "российскому гражданину будет оказана вся необходимая помощь".

"Выражаем Варшаве решительный протест. Требуем незамедлительно предоставить российской стороне исчерпывающие объяснения", - заявила Захарова.

В Кремле ранее заявили, что пока не располагают деталями задержания в Варшаве российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, но считают это продолжением русофобской политики польских властей.

В пятницу СМИ сообщили, что в Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист, который находился в Польше с октября 2021 года и играл в хоккейном клубе первой лиги. Польские спецслужбы считают, что он по заданию иностранной разведки собирал информацию о критически важной инфраструктуре.

О задержании россиянина, в частности, написал в твиттере министр юстиции и главный прокурор Збигнев Зёбро. По словам министра, хоккеист выступал за польский клуб из первой хоккейной лиги, которая является второй по силе в Польше. В Варшаве утверждают, что задержанный был членом сети, собиравшей разведданные для РФ. Имя подозреваемого не называется. В прокуратуре страны пояснили, что мужчину задержали еще 11 июня. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

МИД РФ Мария Захарова Польша
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