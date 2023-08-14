В Польше по обвинению в шпионаже задержаны двое граждан РФ

Москва. 14 августа. INTERFAX.RU - Сотрудники Агентства внутренней безопасности Польши по обвинениям в шпионаже задержали двух россиян, сообщил в понедельник в твиттере глава польского МВД Мариуш Каминьский.

"Агентство внутренней безопасности совместно с полицией выявило и задержало двоих граждан России, которые в Варшаве и в Кракове распространяли пропагандистские материалы группы "Вагнера". Им предъявлены обвинения в шпионаже, они помещены под стражу", - сообщил министр.