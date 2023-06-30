В Кремле пока не знают деталей задержания в Польше хоккеиста из РФ по обвинению в шпионаже

Фото: Григорий Сысоев/POOL/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - В Кремле заявили, что пока не располагают деталями задержания в Варшаве российского хоккеиста по обвинению в шпионаже, но считают это продолжением русофобской политики польских властей.

На просьбу журналистов прокомментировать эту ситуацию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Я уверен, что посольство наше сейчас все это выясняет, и какие-то подробные данные мы получим".

"Хотя, конечно, работать в Варшаве очень и очень тяжело в связи с совершенно оголтелой русофобской позицией польских властей. Поэтому какой-то более детальной информацией мы еще не располагаем, к сожалению", - добавил Песков.

Ранее в пятницу агентство Associated Press сообщило, что в Польше по обвинению в шпионаже арестован российский хоккеист, который находился в этой стране с октября 2021 года и играл в хоккейном клубе первой лиги. Польские спецслужбы считают, что он по заданию иностранной разведки собирал информацию о критически важной инфраструктуре.

О задержании россиянина, в частности, написал в твиттере министр юстиции и главный прокурор Польши Збигнев Зёбро.

По словам министра, хоккеист выступал за польский клуб из первой хоккейной лиги, которая является второй по силе в Польше. В Варшаве утверждают, что задержанный был членом сети, собиравшей разведданные для РФ.

Имя подозреваемого не называется.

В прокуратуре страны пояснили, что мужчину, задержали еще 11 июня. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.