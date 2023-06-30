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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Ушаков сообщил о новой встрече с посланником папы римского по Украине

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Помощник президента РФ Юрий Ушаков в пятницу провел еще одну встречу со спецпосланником папы римского по Украине кардиналом Маттео Дзуппи, чтоб обсудить итоги его визита в Москву.

"Мы с кардиналом встретились сегодня еще раз, чтобы подвести итоги пребывания в Москве с учетом того, в частности, кардинал вчера был принят патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также он провел встречу с уполномоченной по правам ребенка Марией Львово-Беловой. Оба эти контакта были весьма полезными", - сказал Ушаков "Интерфаксу".

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На встрече с Львовой-Беловой, отметил помощник президента РФ, обсуждались конкретные вопросы, а также вопросы взаимодействия с Ватиканом по линии патриарха Московского и Всея Руси.

"Сегодня мы условились, что кардинал доложит свои впечатления от переговоров в Москве лично папе Франциску, и если последуют какие-то дополнительные (предложения - ИФ), то мы будем готовы их обсуждать. То есть, мы условились оставаться в контакте, и Дзуппи четко сказал, что он продолжит свою миссию по поручению папы Франциска", - сказал помощник президента РФ.

Он добавил, что конкретные сроки дальнейших контактов не устанавливались. "Мы тоже доложим своему руководству о состоявшихся переговорах. Поскольку он сюда приезжал в качестве спецпредставителя папы, то он вернется в Рим, будет с ним лично встречаться и докладывать, а потом посмотрим, что можно предпринять, как дальше можно в какой-то степени скоординировать совместную работу на гуманитарном треке", - отметил Ушаков.

Ватикан Юрий Ушаков Маттео Дзуппи
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