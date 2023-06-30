Дружественные страны поделились с РФ информацией о копенгагенской встрече по Украине

Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Представители дружественных РФ стран поделились с Москвой информацией о содержании встречи по Украине, прошедшей 24 июня в Копенгагене, сообщил "Интерфаксу" источник в Кремле.

"Многие представители из стран, которые с нами поддерживают дружеские отношения, по итогам этой копенгагенской встречи проинформировали наших послов. То есть, определенную информацию о состоявшихся в Копенгагене переговорах мы получили", - сказал собеседник агентства.

По словам источника, эта встреча "явно была попыткой поработать со странами, которые занимают близкие к нам позиции по украинскому сюжету, попыткой обработать их".

Собеседник агентства пояснил, что, в частности, имеет в виду представителей Бразилии, Индии и других стран, входящих в БРИКС.

Телеканал ARD ранее сообщил, что 24 июня в Копенгагене секретно прошла встреча по Украине при участии дипломатов стран Запада, а также Бразилии, Индии, Китая и ЮАР.