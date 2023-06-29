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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:05

Ушаков и посланник папы римского по Украине не достигли на встрече конкретных договоренностей

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Конкретных договоренностей по итогам встречи помощника президента РФ Юрия Ушакова и спецпосланника папы римского по Украине кардинала Маттео Дзуппи не достигнуто, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

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"Каких-то конкретных решений или договоренностей нет. При необходимости диалог будет продолжаться", - сказал он журналистам в четверг.

По словам Пескова, на встрече "речь шла об обмене мнениями, информацией по гуманитарным вопросам в контексте украинских дел".

Встреча Ушакова и Дзуппи состоялась в Москве в минувшую среду.

Дмитрий Песков Маттео Дзуппи Юрий Ушаков Украина Ватикан
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