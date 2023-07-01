На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Сервис "Универсальная запись к нотариусу" на портале "Госуслуги" станет доступна с сегодняшнего дня практически по всей стране.

"С 1 июля у жителей 75 субъектов РФ появилась дополнительная опция - запись к нотариусу через портал "Госуслуг" посредством сервиса "Универсальная запись к нотариусу", где можно выбрать удобную для себя нотариальную контору, выяснить, какие документы требуются по конкретному нотариальному действию и заранее направить их на проверку нотариусу", - рассказали "Интерфаксу" в Федеральной нотариальной палате (ФНП).

Это, отметили в ФНП, будет способствовать еще более оперативному решению вопросов граждан, связанных с нотариальными действиями.

"(...) Новый сервис на Госуслугах - это удобный инструмент, который позволит сделать обращение к нотариусу еще более комфортным", - отмечает президент ФНП Константин Корсик.

Вместе с тем, информационные ресурсы и цифровые сервисы нотариата предоставляют гражданам не только оперативные и достоверные сведения, но их использование позволяет, в том числе, избежать контакта с мошенниками.