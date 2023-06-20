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На "Госуслугах" начался прием документов в вузы

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Прием документов для поступления в более чем 1 тыс. российских вузов начался на портале государственных и муниципальных услуг, сообщает во вторник Минцифры России.

По данным министерства, в этом году к сервису уже подключены 1 022 вуза. Поступающим на бесплатное обучение нужно подать заявление до 25 июля, на платное - не позднее 20 августа.

В министерстве напомнили, что через "Госуслуги" каждый абитуриент может подать заявление в пять любых вузов страны, выбрав до пяти специальностей в каждом, для чего потребуется только подтвержденная учетная запись на этом портале.

Подать заявление можно на любые формы обучения (на платное и целевое обучение), на программы бакалавриата и специалитета, а также на второе высшее образование.

В случае выбора платной формы обучения заключить договор с вузом можно также онлайн с помощью приложения "Госключ", говорится в сообщении.

Там отмечается, что при возникновении проблем можно обратиться в круглосуточный Единый контактный центр поддержки.

Госуслуги Минцифры
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