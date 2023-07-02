Что случилось этой ночью: воскресенье, 2 июля

Обеспечение безопасности в городах Франции 45 тысячами правоохранителей, увеличение числа погибших при обстреле Токмака, взрыв сирийской ракеты над территорией Израиля

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Во Франции 45 тыс. полицейских будут предотвращать беспорядки в ночь на воскресенье. Столько же стражей порядка работало на улицах французских городов в субботу. Сообщается, что сотрудники полиции готовы к столкновениям с демонстрантами около Елисейского дворца.

- Число погибших при обстреле запорожского Токмака выросло до двух. Пять детей в возрасте от 6 до 13 лет получили ранения. Также в результате обстрела был поврежден газопровод.

- Выпущенная со стороны Сирии зенитная ракета взорвалась над территорией Израиля. Отмечается, что ее обломки упали в израильском населенном пункте Рахат.

- Илон Маск объявил об ограничениях на чтение постов в Twitter. Верифицированные пользователи смогут просматривать до 10 тысяч сообщений в день, непроверенные аккаунты - 1000 постов, а новым пользователям, не прошедшим проверку, будут доступны 500 записей.

- В парламенте Грузии назвали несправедливыми санкции Украины против Georgian Airways. Председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили добавил, что в Тбилиси привыкли к подобным решениям Киева.