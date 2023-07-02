Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани за два часа утром выросла на 3,5 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром в воскресенье снова стала быстро расти - с 6:00 до 8:00 часов она увеличилась вдвое, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Лукашенко также сообщал, что в 6:00 очередь составляла 3 км, в 7:00 - 4,5 км.

При этом пробки на въезд на мост со стороны Крыма нет, уточнил министр.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".