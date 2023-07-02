Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани за два часа утром выросла на 3,5 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром в воскресенье снова стала быстро расти - с 6:00 до 8:00 часов она увеличилась вдвое, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Маршрут через Крымский мост Краснодарский край - Республика Крым по состоянию на 8:00 пробка до 6,5 км, время ожидания до 3 часов", - написал он в своем телеграм-канале.

Лукашенко также сообщал, что в 6:00 очередь составляла 3 км, в 7:00 - 4,5 км.

При этом пробки на въезд на мост со стороны Крыма нет, уточнил министр.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крымский мост Крым Николай Лукашенко
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: суббота, 1 июля

Восемь пострадавших госпитализированы после ДТП с автобусом в Карелии

Туристический автобус перевернулся в результате ДТП в Карелии

В Генпрокуратуре РФ сообщили о смерти прокурора Чувашии

Военная операция на Украине

Российские военные ликвидировали украинскую ДРГ при попытке высадки на остров Антоновский

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Президентом Политехнического музея назначен Михаил Ковальчук

Оператор "Пулково" сообщил, что высадка из загоревшегося самолета произведена "штатным способом

Действие и выдача "зеленых карт" прекращаются в РФ с 1 июля

На "Госуслугах" начинает работу сервис записи к нотариусу

Задымление самолета в Пулково локализовано

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });