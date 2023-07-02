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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Пробка на Крымский мост с Кубани сократилась до 5,5 км

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Очередь из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района Краснодарского края к 9:00 воскресенья уменьшилась до 5,5 км, сообщил министр транспорта Крыма Николай Лукашенко.

"Время ожидания до 3 часов", - написал Лукашенко в телеграм-канале.

Он уточнил, что появилась очередь из автотранспорта на въезде на Крымский мост со стороны полуострова - в 9:00 она составляла 200 метров, время ожидания досмотра - 20 минут.

Ранее сообщалось, что с 6:00 до 8:00 очередь на мост со стороны Кубани увеличилась вдвое - с 3 до 6,5 км. Пробки со стороны Крыма в это время не было.

В субботу днем оперштаб Краснодарского края сообщал о пробке длиной 9 км на подъезде к Крымскому мосту, к вечеру она сократилась до 7 км. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок. На пропускных пунктах на мосту усилена работа линий досмотра и сил обеспечения. На месте организована выдача питьевой воды.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Крым Крымский мост Краснодарский край
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