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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:48

Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 9 км

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Очередь из машин на подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района увеличилась до 9 км, сообщает в субботу краевой оперштаб в своем телеграм-канале.

"На подъезде к Крымскому мосту со стороны Темрюкского района скопилось большое количество машин. Пробка в настоящий момент составляет около 9 км. Администрация муниципалитета организовала раздачу воды тем, кто стоит в пробке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для помощи населению на месте работает аварийно-спасательный отряд Темрюкского района. Водителей просят при планировании поездок в Крым учитывать дорожную ситуацию и закладывать время на прохождение необходимых проверок.

В управлении ведомственной охраны Минтранса РФ заявили, что причиной многокилометровой очереди перед Крымским мостом, образовавшейся в субботу со стороны Краснодарского края, стало увеличение потока машин и "провоз большого количества багажа, подлежащего досмотру".

Подразделения УВО Минтранса увеличили количество постов и смен для проведения досмотра с началом сезона отпусков.

Как отмечается в пресс-релизе, "в связи с проводимыми досмотровыми мероприятиями для более быстрого прохождения процедур УВО Минтранса обращается к водителям с просьбой заранее упаковать вещи в удобные для выгрузки сумки".

Ранее в субботу сообщалось, что очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края составляет 5 км.

Крым Крымский мост Краснодарский край
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