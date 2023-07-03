Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

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Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Риска дефицита семян на рынке РФ нет, ряд крупных иностранных компаний уже выразили готовность к работе по новым правилам, сообщает Минсельхоз.

Ведомство напоминает, что в соответствии с доктриной продовольственной безопасности самообеспеченность АПК семенами отечественного производства в среднесрочной перспективе должна быть на уровне 75%. "Далее планируется поднять этот уровень примерно до 90%, что позволит практически полностью закрывать свои потребности и при этом сохранять возможности для работы с лучшими достижениями иностранной селекции", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в стране формируется прозрачный, учитывающий интересы РФ порядок работы и для иностранных компаний. "В частности, планируется стимулировать их переход от импорта к переносу производственной и научной деятельности на территорию РФ. На это, в том числе направлены новые правила локализации производства семян, которые вступят в силу с 1 сентября 2023 года, - сообщает Минсельхоз. - Они позволят усилить позиции отечественных селекционеров и семеноводов и надежно защитить внутренний рынок от возможных недобросовестных действий зарубежных игроков".

Как сообщил в понедельник "Коммерсантъ", европейская ассоциация участников рынка семян Euroseeds (включает Bayer, BASF, Corteva и др.) предупредила премьер-министра Михаила Мишустина о рисках для дальнейшей работы компаний-членов организации в РФ из-за новых требований к локализации производства.

Euroseeds пишет, что ее членов беспокоит обязанность иностранных производителей создавать совместные предприятия с местными организациями с долей нерезидентов не более 49%, выполнять селекцию полного цикла и отчитываться о локализации Минсельхозу. Ассоциация также видит риски в привязке локализации производства с таможенным регулированием.

Как отмечает Euroseeds, ее члены "на протяжении десятилетий проявляли приверженность российскому рынку", инвестируя в исследования, производство, доработку, маркетинг, разработку условий поставок, что "способствовало продовольственной безопасности РФ". А новые правила локализации угрожают дальнейшей деятельности в России, в том числе из-за отсутствия гарантий соблюдения прав селекционеров и ограничений в обороте семян, указывают в Euroseeds. В аппарате правительства комментарии не предоставили.

Между тем, локализовать производство семян по новым правилам уже планирует Syngenta, подконтрольная китайской госкорпорации ChemChina. Как сообщали в правительстве Воронежской области, до 1 сентября Syngenta намерена создать СП для селекции гибридов с агрохолдингом "Золотой початок", разработав план совместной работы до 2030 года. В Syngenta и других глобальных поставщиках семян Bayer, BASF и Corteva "Коммерсанту" оперативно не ответили.