Аграриям пообещали дополнительную господдержку за использование российских семян

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Сельхозпроизводители, которые используют отечественные семена, будут получать дополнительную господдержку, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на пленарном заседании в рамках агровыставки "Всероссийский день поля" в Татарстане.

По его словам, они должны быть в плюсе по отношению к тем, кто завозит семена.

"Больше будут получать от государства те, кто помогает нам развивать нашу селекцию", - подчеркнул министр.

Патрушев напомнил, что с 1 сентября этого года вступает в силу постановление правительства, которое устанавливает правила локализации производства семян в России.