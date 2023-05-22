Правительство утвердило правила локализации производства семян в РФ

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила локализации производства семян в РФ, сообщает Минсельхоз со ссылкой на подписанное премьер-министром постановление.

"Документ позволит значительно снизить риск утраты компетенции в области селекции и семеноводства ключевых сельхозкультур, а также преодолеть технологическую зависимость отечественного сельскохозяйственного производства от импорта. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года", - говорится в постановлении.

Правилами регулируется в том числе совместная деятельность российских организаций и организаций с участием иностранных производителей. При этом доля нерезидентов в совместных предприятиях должна быть не более 49%.

При создании сортов и гибридов сельхозрастений критериями локализации семян являются наличие не менее двух земельных участков, расположенных в различных почвенно-климатических условиях, питомника, лабораторного комплекса для молекулярно-генетических исследований и размножения, а также выполнение скрещиваний полного цикла из исходной собственной, коллекционной и лицензионной российской и иностранной гермоплазмы.

При выращивании семян определено три критерия локализации: использование оригинальных и элитных семян, созданных в РФ или переданных иностранными участниками российским организациям либо организациям с иностранным участием, наличие земельных участков, а также производственных мощностей на территории нашей страны. Ежегодно до 1 марта российские организации с иностранным участием должны будут предоставлять в Минсельхоз план по организации локализации производства семян сельхозрастений, соответствующий указанным критериям.

По словам первого замминистра сельского хозяйства Оксаны Лут, приведенным в пресс-релизе, сотрудничество с зарубежными компаниями в сфере селекции и семеноводства может строиться только на взаимовыгодных и прозрачных условиях, отвечающих интересам России в области продовольственной безопасности.

"Принятие правил локализации значительно усилит позиции российской аграрной науки и семеноводческих предприятий, а также позволит надежно защитить внутренний рынок. При этом мы создаем новые возможности для плодотворного партнерства между отечественными и иностранными участниками рынка, качественного развития международной кооперации в этой сфере. Стоит отметить, что ряд крупных зарубежных игроков уже выразили заинтересованность в развитии совместных проектов", - отметила Лут.

Как заявил журналистам врио директора ФГБНУ "Национальный центр зерна имени П.П.Лукьяненко" Вячеслав Лукомец, принятое решение позволит защитить рынок семян от непредсказуемых действий иностранных государств и устранить риск остаться без семян перед посевной. При этом иностранные компании будут работать в России по понятным для них правилам и смогут строить долгосрочные планы.

"Полноценно смогут развиваться семеноводческие и селекционные компании, так как производство и реализация семян всех репродукций будут осуществляться на территории России. Снизятся санкционные риски по доставке семян в РФ, повысится спрос на высококвалифицированных селекционеров и семеноводов, ускорится внедрение передовых технологий в селекционный процесс", - сказал он.

По словам замдиректора по научной работе ФГБНУ "ФНЦ "Всероссийский научно-исследовательский институт масличных культур им. В.С.Пустовойта" Марины Труновой, правила локализации производства семян в РФ не носят дискриминационный характер, так как предполагает сотрудничество иностранных компаний с отечественными научными институтами и не запрещает зарубежным коллегам развивать бизнес на территории РФ.

"Сегодня мы можем вырастить у себя абсолютно все семена масличных культур. Площадь заложенных участков размножения родительских линий подсолнечника позволяет утверждать, что уже в 2024 году все участки гибридизации могут быть засеяны семенами отечественной селекции. Нам не нужны десятилетия, чтобы с нуля создавать сорта и гибриды. Уже сейчас в реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, включено 276 сортов и гибридов масличных культур селекции только ФГБНУ ФНЦ ВНИИМК. Они не уступают иностранным по продуктивности, урожайности, устойчивости к болезням", - сказала она.

Как сообщалось, в АПК РФ сохраняется высокая зависимость от импортных семян. Так, в 2022 году доля отечественных семян сои составила 43,5%, кукурузы - 41,8%, рапса - 30,6%, подсолнечника - 23%, картофеля - 6,7%, сахарной свеклы - 1,8%. Доля российских семян зерновых и зернобобовых культур - 70%.