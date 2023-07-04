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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:45

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми

Росприроднадзор проверит "Нобель Ойл" после утечки нефти в реку Колва в Коми
Фото: Прокуратура Республики Коми/ТАСС

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Росприроднадзор по требованию прокуратуры приступил к внеплановой проверке ООО "Нобель Ойл" после попадания нефтепродуктов в реку Колва из поврежденного нефтепровода, который эксплуатирует организация, сообщила в Telegram глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Запросили документы и информацию у компании, будем подробно разбираться в обстоятельствах аварии. За допущенные нарушения компания ответит по закону", - заверила она.

Поздним вечером 2 июля правительство Коми сообщило, что в районе Усинска был "обнаружен отказ" промыслового трубопровода "Нобель-Ойла" на Южно-Ошском нефтяном месторождении, произошла утечка и нефтесодержащая жидкость попала в реку Колва. В округе Усинск из-за этой аварии был введен режим повышенной готовности.

Радионова 3 июля сообщила, что Росприроднадзор узнал об аварии от общественников и регионального Минприроды. Она добавила, что нефтепродукты попали на землю и в воду, в Колву могло попасть до тысячи кубометров. "Будем добиваться внеплановой проверки", - отметила она тогда.

Проверку инцидента начала прокуратура Усинска.

ООО "Нобель Ойл" (компания-оператор)" работает на месторождениях Западной Сибири и Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в Коми. Как сообщает ее сайт, она оказывает операторские услуги четырем обществам-недропользователям. Работы ведутся на 7 месторождениях. Геологоразведочные работы проводятся на 5 лицензионных участках.

Коми Росприроднадзор Светлана Радионова Усинск Нобель Ойл
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