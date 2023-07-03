Путин получил доклад о попытке покушения на главу Крыма

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин в курсе задержания завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Безусловно, президент постоянно получает доклады, в том числе по таким резонансным делам, которые касаются главы региона, такого важного, как Крым", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Аксенов - настоящий боец. Конечно, этим его не запугаешь. Мы желаем ему силы духа и крепости", - добавил представитель Кремля.

Ранее ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушения на главу Крыма.

По данным спецслужбы, задержан гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

"В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл на территорию Республики Крым и приступил к подготовке совершения теракта, который планировал осуществить путем подрыва легкового автомобиля главы республики. Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.