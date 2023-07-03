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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:25

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании завербованного украинскими спецслужбами россиянина, готовившего покушение на главу Крыма Сергея Аксенова.

Как сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, задержан гражданин России, 1988 года рождения, "который был завербован сотрудниками СБУ и прошел на территории Украины курс обучения разведывательно-подрывной деятельности, в том числе - обучение минно-взрывному делу".

В июне 2023 года агент иностранной спецслужбы прибыл в Крым и начал готовиться к совершению теракта, который планировал осуществить, подорвав легковой автомобиль Аксенова. "Однако довести преступный умысел до конца подрывник не успел, так как при изъятии из тайника взрывного устройства он был задержан", - сообщили в ФСБ.

Следственным подразделением спецслужбы в отношении задержанного возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Покушение на совершение террористического акта"), а также ч. 1 ст. 222.1 УК РФ ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств").

Мужчина заключен под стражу.

Позднее ЦОС опубликовал видео с задержанием подозреваемого и частью его опроса. Мужчина дал признательные показания.

Задержанный сообщил, что был завербован в декабре минувшего года, прошел обучение, после чего получил задание поехать в Крым.

Он рассказал, что уже находясь в республике, ждал связи с кураторами, которые должны были назвать адрес, "где находится автомобиль для установки туда мины, чтобы потом этот автомобиль поставить на улицу Севастопольскую для подрыва кортежа Аксенова".

ФСБ Крым Сергей Аксенов
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