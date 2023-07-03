Эпидобстановку в Херсонской области и на прилегающих территориях назвали стабильной

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая обстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях, где после разрушения дамбы Каховского водохранилища произошло затопление, стабильна; отклонений качества воды от нормативных показателей на черноморском побережье не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор продолжает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях. Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - сообщили журналистам в ведомстве.

Также продолжается мониторинг питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.

"Особое внимание уделяется качеству воды на черноморском побережье. Замеры регулярно проводятся в семи контрольных точках на различных глубинах. В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", - добавили в сообщении.

При этом, гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.

Также продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигиллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных. Сформирован достаточной запас вакцинных препаратов, отметили Роспотребнадзоре.