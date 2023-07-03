Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:02

Эпидобстановку в Херсонской области и на прилегающих территориях назвали стабильной

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая обстановка в Херсонской области и на прилегающих территориях, где после разрушения дамбы Каховского водохранилища произошло затопление, стабильна; отклонений качества воды от нормативных показателей на черноморском побережье не выявлено, сообщили в Роспотребнадзоре.

"Роспотребнадзор продолжает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях. Осуществляется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - сообщили журналистам в ведомстве.

В РоссииВ Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбищаЧитать подробнее

Также продолжается мониторинг питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта. Ведется промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды.

"Особое внимание уделяется качеству воды на черноморском побережье. Замеры регулярно проводятся в семи контрольных точках на различных глубинах. В ходе исследований значимых отклонений от нормативных показателей не выявлено", - добавили в сообщении.

При этом, гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду.

Также продолжается вакцинация жителей региона против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигиллеза. Стационарные и выездные прививочные пункты работают без выходных. Сформирован достаточной запас вакцинных препаратов, отметили Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор Херсонская область Каховское водохранилище
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Военная операция на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

Глава Минобороны РФ заявил, что попытка мятежа не повлияла на действия военных на Украине

В Кремле не стали комментировать сообщения о возможном подключении к SWIFT "дочки" РСХБ

СКР объявил в розыск главу алкогольного холдинга Global Spirits Черняка

Росприроднадзор потребует внеплановую проверку из-за прорыва нефтепровода в Коми

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Минсельхоз не видит риска дефицита семян на рынке РФ

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани достигла 13 км

ФСБ предотвратила покушение на главу Крыма

Пробка перед Крымским мостом в Кубани уменьшилась до шести километров

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев назвал целью России устранение угрозы членства Украины в НАТО

Медведев выступил за расторжение "зерновой сделки" в ее нынешнем виде

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });