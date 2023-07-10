Эпидситуация в Херсонской области после наводнения остается стабильной

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Эпидемиологическая ситуация в Херсонской области и на прилегающих территориях, где после разрушения дамбы Каховского водохранилища произошло затопление, остается стабильной, сообщил в понедельник Роспотребнадзор.

"Роспотребнадзор продолжает комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий, направленных на снижение рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний в Херсонской области и на прилегающих территориях. Ведется оперативный мониторинг и оценка инфекционной заболеваемости среди населения. Эпидобстановка в регионе остается стабильной", - сообщили журналистам в ведомстве.

Специалисты с 7 июня отобрали 779 проб питьевой и морской воды, воды из Северо-Крымского канала, воды поверхностных водоемов в зоне подтопления, донных отложений и грунта, продолжается промывка и дезинфекция водопроводных сетей и сооружений с последующим лабораторным контролем качества воды. "Гражданам, проживающим в зоне ЧС, рекомендуется использовать для питья и приготовления пищи бутилированную или кипяченую воду", - добавили в ведомстве.

В регионе в ежедневном режиме работают 17 прививочных бригад. Против инфекционных заболеваний привиты более 10 тысяч человек. Вакцинные препараты имеются в достаточном объеме.