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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:09

В Новой Каховке возникла угроза заражения из-за размытого кладбища

Около ста человек оказались заблокированы водой на Корсуньских дачах, они ждут эвакуации

Москва. 7 июня. INTERFAX.RU - В Новой Каховке в районе Корсуньских дач около ста человек оказались заблокированы из-за наводнения после разрушения Каховской ГЭС, они ждут эвакуации, сообщил "Первому каналу" глава городского округа Владимир Леонтьев. Он также сообщил, что в городе размыло одно кладбище и возникла угроза заражения.

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"До 100 человек требуют эвакуации, они заблокированы на Корсуньских дачах. Вывезено в общей сложности около 900 человек", - сказал он.

"Существует угроза заражения, потому что размыто одно из кладбищ. Однако МЧС и все соответствующие службы работают. Вчера отобраны были пробы воды. Химический анализ пока соответствует нормам, но бактериологический получим в течение суток", - продолжил глава округа.

По его словам, проводить эвакуацию и восстановительные работы мешают постоянные обстрелы. В частности, накануне спасателей атаковал украинский беспилотник, сбросив взрывное устройство, но никто не пострадал.

На данный момент разрушена уже половина гидротехнических заборов ГЭС, из водохранилища ежесекундно сбрасывается более 30 тысяч кубических метров воды. Продолжается подмыв дамбы, но вопрос ее состояния находится под контролем, заявил Леонтьев.

Последствия разрушения инфраструктуры Каховской ГЭС могут затронуть более чем 20 тысяч мирных жителей, заявила ранее 7 июня вице-премьер Виктория Абрамченко.

Хроника 24 февраля 2022 года – 07 июня 2023 годаВоенная операция на Украине
Виктория Абрамченко Каховская ГЭС Новая Каховка МЧС Владимир Леонтьев
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