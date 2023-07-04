Москва выделила грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем ПВО

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о выделении гранта научно-производственному объединению "Алмаз" на совершенствование систем противовоздушной обороны, в том числе для обнаружения беспилотников. Об этом сообщает сайт мэрии.

Предусматривается, что НПО "Алмаз" усовершенствует системы ПВО "с учетом актуальных вызовов и угроз", говорится в пресс-релизе. Выделенные из городского бюджета деньги направят "на совершенствование средств обнаружения маловысотных целей, в том числе беспилотных летательных аппаратов".

"Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", - отмечается в сообщении.

Утром 4 июля Собянин и федеральное Минобороны сообщили о новой атаке беспилотников на столичный регион. Минобороны уточнило, что на территории Новой Москвы и Московской области были сбиты пять БПЛА, четыре из них сбили средства ПВО, один - средства радиоэлектронной борьбы.

Предыдущая атака на столицу произошла 30 мая.