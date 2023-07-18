Минздрав допускает проведение медикаментозных абортов только в стационаре

Москва. 18 июля. INTERFAX.RU - Препараты для медикаментозного прерывания беременности должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, заявили "Интерфаксу" в Минздраве России во вторник.

"Препараты для медикаментозного прерывания беременности могут быть включены в перечень препаратов предметно-количественного учета. Эти препараты должны применяться исключительно по назначению и под наблюдением врача в условиях стационара, поэтому мера будет способствовать в том числе безопасности самих пациентов", - считают в министерстве.

Глава ведомства Михаил Мурашко 17 июля заявил, что Минздрав поддерживает ограничение продажи препаратов для прерывания беременности и их перевод на количественный учет.

18 июля министр сказал в Госдуме, что готов обсуждать идею запретить частным клиникам проведение абортов.