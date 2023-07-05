Режим ЧС ввели в Ярославле после инцидента с теплоходом

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Власти Ярославля объявили режим чрезвычайной ситуации после столкновения теплохода с пирсом, сообщил мэр города Артем Молчанов в телеграм-канале в среду.

"Вместе с коллегами из МЧС решили ввести режим ЧС. Благодарю спецслужбы за молниеносную реакцию", - написал он.

В Ярославле в среду в районе Тверицкой набережной теплоход "Москва-208" столкнулся с бетонным пирсом. С судна эвакуировали около 100 человек. Первоначально сообщалось о трех пострадавших. Затем власти сообщили об увеличении числа пострадавших до 12, из которых семеро госпитализированы.

Транспортная прокуратура и СКР проводят проверку по данному факту. Причины инцидента устанавливаются.