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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В реестр кредиторов российского "Радио Свобода" включено требование ФНС на 223,5 млн рублей

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы 5 июля включил в реестр кредиторов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в России иноагентом) требование ИФНС №7 по Москве в размере 223,5 млн рублей.

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В определении на сайте суда говорится, что "у должника имеется неисполненная обязанность по уплате обязательных платежей, что подтверждается уведомлениями Роскомнадзора по Центральному федеральному округу" от 14 октября 2022 года и 26 октября 2022 года. Задолженность также подтверждается вступившими в законную силу постановлениями Тверского районного суда Москвы о привлечении должника к административной ответственности. Совокупный размер задолженности, подтвержденной судебными актами, составляет 223,5 млн рублей, отмечается в документе.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении РСЕ/РС 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Впоследствии суд включил в реестр дополнительные требования кредиторов еще на сумму превышающую 750 млн рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд 25 мая 2023 года оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 13 марта признал ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" банкротом.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тысячи протоколов за отсутствие маркировки материалов её проектов, сообщили ранее "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН). По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей. По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания более 500 исполнительных документов.

В 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию о военной операции на Украине. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, превысила 1,064 млрд рублей.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы еще 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Арбитражный суд Москвы Радио Свобода Роскомнадзор ФНС ФССП
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