Апелляция поддержала банкротство российского подразделения "Радио Свобода"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 25 мая оставил в силе решение Арбитражного суда Москвы, который 13 марта признал банкротом ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС признано в РФ иноагентом).

Суд отклонил жалобу РСЕ/РС, говорится в постановлении суда, размещенном на сайте.

Процедуру наблюдения суд ввел в отношении организации 15 августа 2022 года по заявлению московской инспекции ФНС России №7 из-за долга радиостанции по налогам, составляющего более 6 млн рублей. Впоследствии суд включил в реестр дополнительные требования кредиторов еще на сумму, превышающую 750 млн рублей.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора её российского юридического лица с января 2021 года составлены более 1 тыс. протоколов за отсутствие маркировки материалов её проектов, сообщили ранее "Интерфаксу" в Роскомнадзоре (РКН). По судебным решениям организация привлечена к административной ответственности на общую сумму порядка 785 млн рублей.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания более 500 исполнительных документов.

Кроме того, как сообщал "Интерфакс", в 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию об СВО. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн руб.

Таким образом, сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, превысила 1 млрд 64 млн руб.

"Из-за систематического размещения информационных материалов, содержащих недостоверную информацию о специальной военной операции на территории Украины, доступ к ряду информационных ресурсов ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" был ограничен", - напомнили ранее в РКН.

Счета РСЕ/РС были заблокированы ещё 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

В настоящее время московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.