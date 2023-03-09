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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Апелляция подтвердила долг "Радио Свобода" кредиторам на 790 млн рублей

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Девятый арбитражный апелляционный суд 28 февраля подтвердил законность требований кредиторов к ООО "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС, признано в РФ СМИ-иноагентом) на сумму 790,4 млн рублей.

Как отмечается в постановлении на сайте суда, требования подлежат включению в реестр кредиторов должника.

Арбитражный суд Москвы 21 декабря 2022 года включил в реестр кредиторов РСЕ требование ИФНС России № 7 по Москве (заявитель по делу о банкротстве) в размере 720,8 млн рублей, а также департамента по обеспечению деятельности мировых судей Москвы на сумму 69,6 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы 15 августа 2022 года по заявлению ИФНС России №7 по Москве в рамках дела о банкротстве ввел процедуру наблюдения в ООО "РСЕ/РС. Суд тогда утвердил временным управляющим компании Юлию Ага-Кулиеву и включил задолженность РСЕ/РС перед налоговым органом в размере около 6 млн рублей в реестр кредиторов компании.

Рассмотрение дела о банкротстве компании суд позднее отложил на 13 марта.

Заявление налогового органа поступило в суд 4 марта 2022 года, 10 марта оно было оставлено без движения в связи с нарушениями, после устранения которых принято к производству.

Суд освободил ИФНС от уплаты государственной пошлины в порядке ст. 105 АПК и Налогового кодекса.

Компания, не согласившись с возбуждением дела о банкротстве, подала апелляционную жалобу, которая 17 мая была оставлена без удовлетворения. Тогда 17 июня она подала жалобу в Верховный суд России, который ей также отказал.

В отношении "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" и гендиректора ее российского юридического лица с января 2021 года было составлено 1044 протокола за отсутствие маркировки материалов ее проектов, сообщал в июне Роскомнадзор. 390 протоколов были составлены по части 1 ст. 19.34.1 КоАП (нарушение порядка деятельности СМИ-иноагента), еще 522 - по части 2 (повторное нарушение), а по части 3 ст.19.34 КоАП (грубое нарушение) - 132 протокола.

"Судом первой инстанции рассмотрено 1044 дела и наложено штрафов на общую сумму 988,5 млн рублей. Вступило в силу 938 постановлений о привлечении к административной ответственности на общую сумму 785,9 млн рублей", - сказали в РКН.

По данным ведомства, судебные органы передали в Федеральную службу судебных приставов (ФССП) России для принудительного взыскания 511 исполнительных документов по делам, срок добровольной оплаты штрафов по которым истек (262 - на юрлицо, 249 - на должностное лицо).

В 2022 году мировой суд рассмотрел несколько десятков протоколов в отношении РСЕ/РС за отказ удалить признанную фейковой информацию об СВО. Сумма штрафов по этим протоколам уже составила 75,8 млн рублей. Сайты РСЕ/РС в России заблокированы за "систематическое размещение" недостоверной информации о событиях на Украине с 4 марта 2022 года.

Общая сумма штрафов, назначенных РСЕ/РС, составила 1 064,3 млн рублей. Счета РСЕ/РС были заблокированы 14 мая 2021 года по требованию ФССП.

Московская редакция "Радио Свобода" переехала в Ригу.

Радио Свобода Арбитражный суд Москвы Москва ФНС РСЕ Роскомнадзор
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