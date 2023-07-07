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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

Экс-директор шахты "Листвяжная" в Кузбассе получил два года колонии по делу о взятках

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Беловский районный суд в Кемеровской области приговорил к двум годам колонии общего режима бывшего директора шахты "Листвяжная", признанного виновным в даче взяток инспекторам территориального отдела Сибирского управления Ростехнадзора.

"Следствием и судом установлено, что в период с сентября 2020 по сентябрь 2021 года осужденный через посредника передал инспекторам одного из территориальных отделов Сибирского управления Ростехнадзора взятки в виде угля для личных нужд за отсутствие проверок в отношении угольного предприятия или формальное их проведение без выявления возможных нарушений", - , сообщает в четверг пресс-служба СУ СКР по региону.

По данным пресс-службы, обвиняемый передал в качестве взятки троим сотрудникам Ростехнадзора в общей сложности почти 47 тонн угля.

Уголовное дело в отношении экс-директора шахты было возбуждено по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий (бездействие).

Приговор не вступил в законную силу.

В сообщении уточняется, что судом также рассматриваются уголовные дела в отношении бывших должностных лиц, получивших взятку.

Как сообщалось, бывший директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков, который руководил предприятием с марта 2015 года, был задержан 25 ноября 2021 года, в день аварии, в результате которой погиб 51 человек.

Авария на шахте в Кузбассе

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Листвяжная Сергей Махраков Кемеровская область
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