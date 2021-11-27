Директор шахты "Листвяжная" не признал вину по делу об аварии

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Директор шахты "Листвяжная" Сергей Махраков не признает вину в нарушении норм промышленной безопасности, которое привело к гибели людей, сообщил представитель СКР в суде, где рассматривается ходатайство об аресте.

Следствие просит об аресте Махракова на два месяца - до 25 января 2022 года. Прокурор в процессе поддержал ходатайство следователя как обоснованное и просил его удовлетворить, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

Как сообщалось, ЧП на шахте "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") в Беловском городском округе Кемеровской области произошло утром в минувший четверг, 25 ноября. По последним данным, погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей.

Власти Кузбасса назвали в качестве вероятной причины аварии взрыв метано-воздушной смеси, точные причины установит специальная комиссия.

СКР возбудил уголовное дело по ч.2 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека), обвинение предъявили директору шахты "Листвяжная", его первому заместителю и начальнику участка, они задержаны.

Кроме того, возбуждено уголовное дело о халатности в отношении двух сотрудников местного отдела Ростехнадзора - Сергея Винокурова и Вячеслава Семыкина. По версии следствия, они составили акт о проверке шахты без выполнения работы.