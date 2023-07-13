Шахта "Листвяжная", где из-за аварии в 2021 году погиб 51 человек, возобновила угледобычу

Москва. 13 июля. INTERFAX.RU - ООО "Шахта "Листвяжная" (входит в "СДС-Уголь") приступила к горным работам по добыче угля, сообщается на официальном сайте компании.

"Введена в эксплуатацию лава 824 по пласту Сычевский I. Программа развития горных работ шахты "Листвяжная" на 2023 год согласована в установленном порядке", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках научного сопровождения по оценке готовности шахты к возобновлению очистных работ специалисты АО НЦ "ВостНИИ" "проанализировали проветривание и противопожарную защиту шахты, а также профилактические мероприятия, обеспечивающие эндогенную пожаробезопасность при ведении очистных работ".

"Также в рамках обследования была получена положительная оценка пылевзрывобезопасности шахты, работы многофункциональной системы безопасности предприятия, крепления горных выработок, состояния дегазационной сети шахты и дегазационных установок, а также обеспеченности запасными выходами горных выработок шахты, их пригодности для передвижения людей", - отмечает пресс-служба.

Лава 824 оснащена очистным комбайном, секциями механизированной крепи, лавным конвейером, перегружателем и дробилкой. "Специалисты ООО "НИИЦ КузНИУИ" провели оценку технической готовности горно-шахтного оборудования, смонтированного в лаве и прилегающих выработках. На него получено положительное заключение экспертизы промышленной безопасности", - говорится в сообщении.

Кроме того, новый очистной забой шахты "Листвяжная" обеспечен расчетным количеством воздуха, блок лавы оборудован датчиками аэрогазового контроля системы "Микон-III".

"Весь коллектив "Листвяжной" приложил максимум усилий, чтобы лава 824 и в целом шахта соответствовала всем требованиям промбезопасности", - цитирует пресс-служба слова директора ООО "Шахта "Листвяжная" Виктора Ануфриева.

Как сообщалось, в декабре 2022 года был согласован план развития горных работ "Листвяжной" на 2023 год. В ноябре 2022 года Центральная комиссия Роснедр по разработке месторождений твердых полезных ископаемых выдала предприятию положительное заключение на технический проект разработки месторождения. Кроме того, в 2022 году были выданы, в том числе, положительные экспертизы промышленной безопасности на проекты: дегазации шахты, аэрогазового контроля, многофункциональной системы безопасности, комплексного обеспыливания и пылевзрывозащиты шахты.

ЧП на шахте "Листвяжная" в Беловском городском округе Кемеровской области произошло 25 ноября 2021 года, погиб 51 человек, в том числе 5 горноспасателей. Причиной аварии стал взрыв метано-воздушной смеси. После ЧП все работы на шахте, за исключением восстановительных и работ по жизнеобеспечению, были приостановлены.

"СДС-Уголь" был создан ХК "Сибирский деловой союз" (СДС) для управления активами по добыче и обогащению угля. В настоящее время в структуре компании 3 разреза, 2 шахты, 3 обогатительные фабрики и 4 сервисных организации.