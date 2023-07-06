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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 10:25

В Совбезе РФ сообщили о 70 атаках Украины на крымском направлении при помощи дронов

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Украина совершила более 70 атак с применением беспилотников в направлении Крыма, сообщил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"С начала текущего года только на крымском направлении вооруженными формированиями Украины совершено свыше 70 атак с применением беспилотных летательных аппаратов. Атакам и обстрелам со стороны ВСУ также подвергались территории Краснодарского края, Ростовской области", - сказал Патрушев на совещании в Краснодаре в четверг.

"Особую угрозу безопасности населения представляют попытки совершения атак с использованием беспилотных воздушных и водных аппаратов, а также ракетно-артиллеристские обстрелы со стороны ВСУ. Мишенями, как правило, становятся объекты энергетической и промышленной инфраструктуры, уничтожение или повреждение которых угрожает мирной жизни и здоровью людей", - сообщил Патрушев.

Николай Патрушев Крым Украина
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