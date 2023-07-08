Шойгу проинспектировал подготовку контрактников на полигонах Южного военного округа

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа (ЮВО) организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей, сообщило ведомство в субботу.

"Министр обороны РФ лично проверил отработку навыков контрактниками по ведению боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе городского боя", - говорится в сообщении.

"Все занятия проводятся на новой военной технике и в современной экипировке. Обучаемые выполняют стрельбы из различных видов вооружения, отрабатывают элементы защиты от огневого поражения противника, а также навыки поражения образцов западного вооружения", - заявили в Минобороны РФ.

Командование ЮВО доложило Шойгу, что все занятия на полигонах проходят под руководством офицеров, имеющих боевой опыт, полученный во время специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщили в министерстве.

В ходе обучения особое внимание уделяется доведению военнослужащим теоретических знаний поражения военной техники противника на основе актуальных учебно-методических документов и памяток, подготовленных с учетом опыта СВО, проинформировал министра начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил РФ Иван Бувальцев.

"С военнослужащими проводятся практические занятия по тактико-специальной, медицинской, огневой подготовке, вождению боевой и специальной техники, а также по связи. Курс интенсивной подготовки контрактников на полигонах длится 38 суток", - отметили в Минобороны.

По данным ведомства, Шойгу проверил проведение занятий с экипажами танков Т-90М "Прорыв" по вождению и выполнению стрельб.

"Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки. Военнослужащие отметили высокие характеристики боевых машин, точность ведения стрельбы и простоту эксплуатации", - сообщили в Минобороны РФ.

"На полигоне одновременно осуществляется подготовка мотострелковых, танковых и артиллерийских подразделений. В настоящее время проводится боевое слаживание в составе подразделений. Ранее все контрактники уже прошли одиночную подготовку в течение двух недель", - проинформировали в военном ведомстве.

"По завершении подготовки на полигонах округа личный состав направится в районы предназначения, где боевое слаживание будет продолжено в составе воинских частей", - говорится в сообщении.