Шойгу посетил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне СВО

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления "Западной" группировки войск в зоне проведения спецоперации, сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе работы в зоне проведения специальной военной операции министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу проверил передовой пункт управления одного из объединений "Западной" группировки войск" - заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что на командном пункте глава российского военного ведомства заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова "по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях".

"Командующему и командирам "Западной" группировки войск поставлена задача продолжать активное ведение разведки для заблаговременного вскрытия планов противника и пресечения их реализации на дальних подступах к линии боевого соприкосновения", - сообщили в Минобороны РФ.

В ведомстве отметили, что командующий доложил Шойгу о формировании и проводимом боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для "Западной" группировки войск.

"Министр обороны РФ провел совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки", - отметили в Минобороны РФ.

"Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в специальной военной операции и создании условий для безопасного размещения личного состава", - сообщили военные.