В результате обстрела Шебекино пострадал один мирный житель

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об одном пострадавшем в результате обстрела города Шебекино в субботу утром.

"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино выпущено 20 снарядов из РСЗО "Град". Есть пострадавший - мужчина с рваной раной надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, отправлен домой на амбулаторное лечение", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона добавил уточненную информацию о последствиях обстрела в Шебекино. "В результате обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов выбиты окна, посечен фасад. Один автомобиль полностью сгорел", - сказал Гладков.

Ранее сообщалось, что при обстреле ВСУ города Шебекино рано утром в субботу в результате попадания снаряда начался пожар на центральном рынке города, также загорелись овощная база и один автомобиль.

Из-за новых обстрелов со стороны Украины губернатор объявил выходные для восстанавливающих Шебекино строителей, а также приостановил возвращения туда жителей.

Также сообщалось, что в Шебекине требуется восстановить более 700 жилых домов различной этажности, квартир, а также ряд предприятий и социальных объектов.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.