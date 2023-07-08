Гладков сообщил об обстреле белгородского Шебекино из РСЗО "Град"

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Украинские военные обстреляли город Шебекино в Белгородской области из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"ВСУ "Градами" обстреляли Шебекино. По предварительным данным, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале в субботу.

В результате попадания снаряда начался пожар на центральном рынке города, также загорелись овощная база и один автомобиль, говорится в публикации.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.