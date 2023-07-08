Восстановительные работы в белгородском Шебекино приостановили из-за обстрелов ВСУ

Москва. 8 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил выходные для восстанавливающих город Шебекино строителей, а также приостановил возвращения туда жителей - из-за новых обстрелов со стороны Украины.

"После ночных событий в Шебекино приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города. И приостановим возвращение жителей из пунктов временного размещения", - написал Гладков в своем телеграм-канале.

В субботу утром Гладков сообщил, что украинские военные обстреляли город Шебекино из реактивной системы залпового огня (РСЗО) "Град", по предварительным данным, пострадавших нет.

В результате попадания снаряда начался пожар на центральном рынке города, также загорелись овощная база и один автомобиль.

Ранее сообщалось, что в Шебекине требуется восстановить более 700 жилых домов различной этажности, квартир, а также ряд предприятий и социальных объектов.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля 2022 года подвергаются обстрелам со стороны Украины. В связи с этим в регионе установлен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности. В 15 приграничных населенных пунктах введен режим ЧС.