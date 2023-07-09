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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Пострадавших от наводнения сочинцев переселяют в пункты временного размещения

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Власти Сочи организовали пункты временного размещения (ПВР) для сочинцев, чьи дома затопили дожди, сообщил в своем телеграм-канале мэр Сочи Алексей Копайгородский в воскресенье.

"Провёл выездное заседание оперативного штаба в Хосте, где в результате залповых ливней прошедшей ночью произошли подтопления цокольных этажей многоквартирных домов на улице Кипарисовая, 1 и Шоссейная, 5. В дома вода не зашла, эвакуация жителей не потребовалась. Уже ведем откачку воды, привлечено более 60 сотрудников и 15 единиц техники", - написал он.

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Как сообщил мэр, "на Кипарисовой, д. 9/1 вода поднялась выше и достигла квартир первых этажей, здесь в пункт временного размещения переселяем десять человек".

По его словам, в микрорайоне "Звездочка" частично пострадала дорожная инфраструктура, однако общественный транспорт ходит по расписанию. "Коммунальные сети не повреждены, свет, вода, газ поступают жителям в полном объеме", - написал мэр Сочи.

Он напомнил, что синоптики прогнозируют ухудшение погоды в ночь на понедельник.

Сочи Алексей Копайгородский
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