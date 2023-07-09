Что произошло за день: воскресенье, 9 июля

Ракеты, сбитые в небе над Крымом, Ростовской и Брянской областью, наводнение в Сочи после ливня

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Система ПВО сбила ракету в районе Керчи на востоке Крыма. Никто не пострадал, повреждений не было, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Временно приостанавливалось движение по Крымскому мосту.

- Две украинские ракеты были сбиты в воскресенье в небе над Брянской областью. В результате падения одной из ракет полностью разрушена пилорама в поселке Бытошь.

- Украинская ракета сбита в Ростовской области в районе между Каменском и Донецком. Осколками была частично повреждена кровля нескольких строений.

- Количество досмотровых постов на въездах на Крымский мост увеличено для устранения пробок.

- Из-за ливня в Сочи подтопило дома, на улице Ручей Видный смыло автомобили. Для сочинцев, чьи дома затопили дожди, были открыты пункты временного размещения.

- В Узбекистане прошли президентские выборы. Они признаны состоявшимися.

- Андрей Рублев вышел в 1/4 финала Уимблдона, это его лучший результат в турнире. Он обыграл представителя Казахстана Александра Бублика.