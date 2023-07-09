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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Ливень в Сочи подтопил несколько домов и снес автомобили

Ливень в Сочи подтопил несколько домов и снес автомобили
Машины, унесенные потоком воды на улице Ручей Видный
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - В Хостинском районе Сочи обильные ливни затопили придомовую территорию, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России в воскресенье.

Подтопило первый этаж многоквартирного четырехэтажного жилого дома по улице Кипарисовой, цокольный этаж дома улицы Шоссейная. Эвакуация людей не требуется, проводится откачка воды, говорится в сообщении.

На улице Ручей Видный потоком воды снесло около десяти машин.

"По предварительной информации погибших и пострадавших нет", - отмечается в сообщении.

В поселке Хоста работает городской оперативный штаб под руководством главы Сочи Алексея Копайгородского.

"Из подвалов домов производится откачка воды. Эвакуация жильцов и расселение не потребовалась. По улице Ручей Видный в районе дома №67 пострадал личный автотранспорт. Сейчас вода спала. Мониторинговые группы совершат обход, чтобы оценить ущерб", - сообщили в пресс-службе администрации города.

"В Сочи прошли залповые ливни. Выпало около 80 мм осадков. Жертв и пострадавших нет. Инфраструктура жилищно-коммунального хозяйства не пострадала. Общественный транспорт работает в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Штормовое предупреждение о непогоде на всей территории Сочи продолжает действовать.

"Населению необходимо быть бдительными и соблюдать меры предосторожности. Основной удар стихии ожидается в ночь на понедельник", - отмечает пресс-служба.

Сочи
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