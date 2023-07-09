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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:40

Два строения повреждены после падения фрагментов сбитой ракеты ВСУ в Ростовской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Дом и летняя кухня получили повреждения в ростовском Донецке после падения фрагментов уничтоженной украинской ракеты, сообщил в воскресенье губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Фрагменты сбитой ракеты упали на участки домовладений в рабочих поселках Донецка. Повреждения шиферной кровли получили два строения: дом на улице Лизы Чайкиной и летняя кухня на улице Флотской. В понедельник там проведут работы по восстановлению кровли", - написал он в своем телеграм-канале.

Голубев отметил, что от разлета фрагментов никто из людей не пострадал.

Ранее в воскресенье глава Донецка (Ростовская область) Роман Кураев сообщил о срабатывании системы ПВО в Ростовской области. Позже губернатор Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении силами ПВО украинской ракеты между Каменском и Донецком.

Донецк Ростовская область Василий Голубев
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