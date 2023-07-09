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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:12

Украинская ракета сбита в Ростовской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Глава Ростовской области Василий Голубев сообщил об уничтожении силами ПВО украинской ракеты.

"Около 12:00 сегодня оперативно отработала наша система ПВО. В районе между Каменском и Донецком (Ростовская область - ИФ) сбита украинская ракета. Жертв нет", - написал Голубев в своем телеграм-канале.

Он отметил, что осколками частично повреждена кровля нескольких строений.

Ранее в воскресенье глава Донецка (Ростовская область) Роман Кураев сообщил о срабатывании системы ПВО в Ростовской области.

Ростовская область
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