ПВО сработала на территории Ростовской области

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Система ПВО отработала в Ростовской области, жертв нет, сообщил в воскресенье в телеграм-канале глава администрации Донецка (Ростовская область) Роман Кураев.

"После отработки ПВО есть разлет небольших осколков на территории города Донецка. Жертв нет, есть технические повреждения, они незначительные. Кровля, и так далее. Сейчас отработку ведет администрация города Донецка совместно с ОВД по городу Донецку. С понедельника бригады приступят, повреждения будут устраняться", - сказал он.

Кураев отметил, что в настоящий момент проводятся объезды на улицах, где были зафиксированы повреждения зданий.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система противовоздушной обороны сбила в воскресенье крылатую ракету на востоке республики.