Время ожидания в очереди перед Крымским мостом сократилось до четырех часов

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В очереди на досмотр перед Крымским мостом со стороны Кубани на 11:00 находится 997 автомобилей, а время ожидания досмотра сократилось до четырех часов, сообщает телеграм-канал, освещающий ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Со стороны Керчи затруднений для проезда по-прежнему нет.

К 9:00 очередь на мост со стороны Тамани насчитывала 1229 автомобилей, время ожидания досмотра оценивалось в пять часов. Спустя час она выросла до 1310 машин, а время ожидания - до шести часов.

Накануне глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что система ПВО сбила крылатую ракету в районе Керчи. После этого движение по Крымскому мосту было ограничено в оба направления примерно на час. К этому моменту очередь к мосту со стороны Тамани растянулась на несколько километров.